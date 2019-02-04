В Волгоградской области мужчину приговорили к году колонии за заказ таблеток для похудения. Об этом сообщил
Отмечается, что в препарате содержалось запрещенное в России сильнодействующее вещество сибутрамин. Суд установил, что мужчина знал о запрете перевозки вещества.
Таблетки за 12 тысяч рублей мужчина забрал в октябре 2018 года из Казахстана.
В качестве получателя он указал свою жену, которую задержали, когда она получила посылку.
У нее изъяли 30 банок с надписями «Циклональное похудание — Волшебные бобы», в которых содержалось 1800 капсул препарата массой более 350 грамм. Впоследствии выяснилось, что супруга не знала о содержании посылки.
Приговор в законную силу не вступил.