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20:55, 4 февраля 2019 177
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В Волгоградской области мужчину приговорили к году колонии за заказ таблеток для похудения

В Волгоградской области мужчину приговорили к году колонии за заказ таблеток для похудения

Фото: Pixabay.com

В Волгоградской области мужчину приговорили к году колонии за заказ таблеток для похудения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Отмечается, что в препарате содержалось запрещенное в России сильнодействующее вещество сибутрамин. Суд установил, что мужчина знал о запрете перевозки вещества.

Таблетки за 12 тысяч рублей мужчина забрал в октябре 2018 года из Казахстана.

В качестве получателя он указал свою жену, которую задержали, когда она получила посылку.

У нее изъяли 30 банок с надписями «Циклональное похудание — Волшебные бобы», в которых содержалось 1800 капсул препарата массой более 350 грамм. Впоследствии выяснилось, что супруга не знала о содержании посылки.

Приговор в законную силу не вступил.


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