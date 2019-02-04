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12:42, 4 февраля 2019 219
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В Рязани два дня будут отключать свет на Михайловском шоссе

В Рязани два дня будут отключать свет на Михайловском шоссе

Фото: Pixabay.com

Во вторник и среду, 2 и 6 февраля, в Рязани будут отключать свет на Михайловском шоссе. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Ремонт на трансформаторной подстанции запланировали с 10:00 до 18:00. В это время света не будет в домах №№238-266.


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