В Рязани два дня будут отключать свет на Михайловском шоссе

Во вторник и среду, 2 и 6 февраля, в Рязани будут отключать свет на Михайловском шоссе. Об этом
Ремонт на трансформаторной подстанции запланировали с 10:00 до 18:00. В это время света не будет в домах №№238-266.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник и среду, 2 и 6 февраля, в Рязани будут отключать свет на Михайловском шоссе. Об этом
Ремонт на трансформаторной подстанции запланировали с 10:00 до 18:00. В это время света не будет в домах №№238-266.
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