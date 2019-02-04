В России снизились цены на последние модели iPhone

Российские торговые сети снизили цены на последние модели iPhone к февральским и мартовским праздникам. Об этом сообщил
По данным источника, цены упали на линейки iPhone X, XS, XR.
Так, смартфон iPhone XR на 64 гигабайта в «М.Видео» продается за 59 990 рублей. (прежняя цена — 63 990 руб.), та же модель со встроенной памятью на 256 гигабайтов обойдется уже в 72 990 руб. (прежняя цена — 76 990 руб.).
Модель iPhone XS подешевела на шесть-семь тысяч, а iPhone XS Max — на семь-девять. «Эльдорадо» также снизил цены на две-десять тысяч рублей. Самый бюджетный смартфон XR — на 64 гигабайта — будет стоить 59 990 рублей, самый дорогой iPhone XS Max на 512 гигабайтов — 117 990 рублей.