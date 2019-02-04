В Госдуме предложили урезать зарплату учителям за агрессию к ученикам

В Госдуме предложили вдвое снижать зарплату учителям после случаев агрессии к ученикам. Идея принадлежит депутату Госдумы от ЛДПР Борису Чернышеву, передает РИА «
«Предлагаю ввести некую финансовую шкалу для педагогов: учитель, который хоть раз был замечен в агрессии или в применении психологического и уж тем более физического насилия по отношению к ребенку, не должен получать те же деньги, что и педагог, который вкладывает в детей всю свою душу. В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», — написал Чернышов в письме министру просвещения России Ольге Васильевой.
Политик уверен, что это снизит «градус жестокости» в школах. По мнению Чернышева, «насилие над ребенком в учебном заведении стало большой и очень серьезной проблемой нашего общества».
Депутат отметил, что жестокость в общеобразовательных учреждениях «давно переходит все границы».