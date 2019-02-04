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13:52, 4 февраля 2019 165
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В Челябинске пациент ударил врача пинцетом

В Челябинске пациент ударил врача пинцетом

Фото: Pixabay.com

В Челябинске пациент ударил врача-нейрохирурга пинцетом. Пострадавшего отправили на больничный, передает РИА Новости.

В ночь на воскресенье, 3 февраля, в областную больницу № 3 доставили пьяного мужчину. Он потребовал дать ему покурить и выпить.

«Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки», — пояснили в минздраве.

Врачу наложили швы.

Нападавшего забрала полиция. В УМВД начали проверку.


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