В Челябинске пациент ударил врача пинцетом

В Челябинске пациент ударил врача-нейрохирурга пинцетом. Пострадавшего отправили на больничный, передает
В ночь на воскресенье, 3 февраля, в областную больницу № 3 доставили пьяного мужчину. Он потребовал дать ему покурить и выпить.
«Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки», — пояснили в минздраве.
Врачу наложили швы.
Нападавшего забрала полиция. В УМВД начали проверку.