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16:35, 4 февраля 2019 928

С заботой о природе. В «Рязаньэнерго» рассказали о повышении экологической безопасности производства

С заботой о природе. В «Рязаньэнерго» рассказали о повышении экологической безопасности производства

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы в 2018 году по повышению уровня экологической безопасности производства.

«В прошедшем году энергетики провели комплекс мероприятий, позволяющий снизить негативное воздействие на окружающую среду», — рассказали в пресс-службе филиала.

Для сокращения зоны вырубки просеки и предотвращения гибели птиц специалисты реконструировали 79 км воздушных линий (ВЛ) 0,4- 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35кВ 99 птицезащитных устройств.

Также для снижения негативного влияния на экологию на подстанциях филиала отремонтировали 190 выключателей и заменили 28 масляных на вакуумные. Их использование исключает попадание вредных веществ в почву, отметили в «Рязаньэнерго».

«В 2018 году энергетики провели производственный контроль выбросов загрязняющих веществ в воздух. Во время исследований превышений нормативов допустимых выбросов не выявили. Кроме того, специалисты провели лабораторный анализ подземных вод артезианской скважины на подстанции 220 кВ „Пущино“ и заключили договоры на размещение и утилизацию древесных отходов, образующихся при расчистке трасс линий электропередачи», — говорится в сообщении.

В филиале добавили, что для предотвращения загрязняющих атмосферу выбросов энергетики регулярно контролируют работу пылеулавливающих и газоочистительных установок.

«В производственной деятельности филиал использует современное экологически безопасное оборудование. В прошлом году двенадцать сотрудников предприятия прошли специальное обучение и получили разрешение на обращение с опасными отходами», — сообщили в пресс-службе.

В «Рязаньэнерго» подчеркнули, что к экологическим аспектам производства предъявляют высокие требования: «Передачу отходов для последующей переработки и захоронения осуществляют только в специализированные организации. Деятельность энергетиков в этом направлении полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO 14001».


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