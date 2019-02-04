Рязанские школьники написали олимпиаду по биологии в агроуниверситете

В субботу, 2 февраля, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла региональная олимпиада по биологии и экологии для школьников 9-11 классов.
Ее участниками стали 140 учеников из школ Рязани, Рязанского, Рыбновского, Скопинского, Спасского, Касимовского районов, областного детского эколого-биологического центра и станции юных натуралистов Касимова.
Перед началом олимпиады для школьников провели мастер-классы по роботизированным фермам, оценке качества молока и меда, выявлению избыточного количества нитратов в плодоовощной продукции и ветеринарии.
По словам старшеклассников, вопросы, на которые им предлагалось ответить за полтора часа, были разные по сложности.
После выполнения письменных работ организаторы угостили школьников чаем и провели для них экскурсии в музеях факультета: биологии, пчеловодства, зоологии, ветеринарной медицины. Участники олимпиады побывали в виварии, ветеринарной клинике, научно-образовательном центре аквакультуры.
Результаты олимпиады озвучат 2 марта.