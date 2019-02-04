Рязанец пожаловался на гору мусора около дома №33/1 по улице Высоковольтной. Фотографию редакции RZN.info он прислал в понедельник, 4 февраля.
По словам мужчины, мусор из баков не вывозили три дня. «Вот такой красивый у нас город. А сзади детский садик», — отметил он.
В управляющей компании «ФАктН» пояснили, что коммунальщики из «Техностроя» вывозят мусор регулярно и такая «куча» могла появиться только на выходных.
«Мы обслуживаем 66 домов с улиц Весенняя, Чкалова, Высоковольтная, Островского, 5 и 9 Линии, а также Первомайского проспекта. Мусор вывозится регулярно», — отметили в УК.