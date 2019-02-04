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14:27, 4 февраля 2019 726
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Появились фото с места падения гироплана в Рязанской области

Появились фото с места падения гироплана в Рязанской области

Фото: Издательство «Пресса»

Появились фото с места падения гироплана в Рязанской области. Снимки опубликовало ИД «Пресса».

Самодельный летательный апппарат разбился в воскресенье, 3 февраля.

Напомним, на самодельном аппарате летел мужчина. Он получил травмы.


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