Появились фото с места падения гироплана в Рязанской области. Снимки опубликовало ИД «
Самодельный летательный апппарат разбился в воскресенье, 3 февраля.
Напомним, на самодельном аппарате
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Фото: Издательство «Пресса»
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