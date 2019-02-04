На пожаре в центре Москвы погибли восьми человек

В ночь на понедельник, 4 февраля, в доме №12 на Никитском бульваре произошел пожар, передает
Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Ликвидировать огонь удалось в 05:09.
По данным источника, на месте происшествия нашли восемь тел погибших, в том числе двоих детей. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Склифосовского.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Позже
Отмечается, что здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия. Среди его жильцов, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, пианистка Ксения Башмет, дочь дирижера Юрия Башмета.
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