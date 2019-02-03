В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

В регионах России проходят митинги против мусорной реформы. Об этом пишет «
Согласованные акции прошли в Новосибирске, Омске и Красноярске.
Митинги также провели в Ярославле, Татарстане, Чебоксарах, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде, Уфе, Архангельске, Ижевске, Тюмени, Екатеринбурге.
Акции устраивают из-за новой системы обращения с отходами, на которую российские регионы перешли с 1 января. Согласно ней, за сбор за транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов.
Напомним, рязанский оператор по сбору мусора