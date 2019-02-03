В Минздраве рассказали, кто больше подвержен ожирению

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что ожирению чаще подвержены люди старше 55 лет,
Тутельян пояснил, что с возрастом россияне меньше двигаются, но не меняют пищевых привычек.
«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир», — указал он.
По словам диетолога, ожирение за последние годы «помолодело», а число страдающих этим заболеванием выросло. Так, в 2016 году показатель составлял 1,24% населения (1,39 миллионов человек), то в 2017 году — 1,3% (2 миллиона человек).