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12:15, 3 февраля 2019 359
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В Минздраве рассказали, кто больше подвержен ожирению

В Минздраве рассказали, кто больше подвержен ожирению

Фото: Pixabay.com

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что ожирению чаще подвержены люди старше 55 лет, пишет RT.

Тутельян пояснил, что с возрастом россияне меньше двигаются, но не меняют пищевых привычек.

«Люди привыкли есть на 3 тысячи килокалорий, а тратят, например, 2,5 тысячи килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир», — указал он.

По словам диетолога, ожирение за последние годы «помолодело», а число страдающих этим заболеванием выросло. Так, в 2016 году показатель составлял 1,24% населения (1,39 миллионов человек), то в 2017 году — 1,3% (2 миллиона человек).


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