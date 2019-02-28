Жительница ухоловского села вынесла из дома соседа 60 тысяч, пока он пил у нее чай

Из дома жителя села Богородицкое Ухоловского района пропали деньги, которые он хранил в шкафу. Из тайника похитили 61 тысячу рублей, сообщила
Следов взлома полицейские не обнаружили, а 57-летний потерпевший признался, что иногда не запирает дверь, если уходит из дома не надолго.
Оперативники выяснили, что 52-летний сосед помогал мужчине по хозяйству. В благодарность тот накрыл стол, взяв деньги из тайника.
Оказалось, что сосед заметил деньги и рассказал об этом своей 47-летней жене. Ранее женщину неоднократно привлекали к ответственности за квартирные кражи.
Когда потерпевший зашел к соседям выпить чаю, рецидивистка пробралась в его дом, нашла тайник и забрала из него 61 тысячу.
К тому времени, как к подозреваемым пришли полицейские, они успели потратить почти всю сумму на продукты и бытовую технику. В отношении злоумышленница возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.