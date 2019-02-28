Заведующую скопинским детсадом осудят за фиктивное трудоустройство знакомой. Об этом сообщил
По данным следствия, женщина совместно с делопроизводителем фиктивно трудоустроили на должность младшего воспитателя свою знакомую. С октября 2015 года по август 2018 года вносились в табели учета рабочего времени ложные сведения о «деятельности» последней, а заведующая подписывала их и передавала в управление образования для начисления и выплаты ей заработной платы.
«Фактически похищенные из муниципального бюджета денежные средства в размере более 260 тысяч рублей получали и присваивали подозреваемые», — рассказали следователи.
Расследование уголовного дела продолжается.