В скопинской колонии осужденный напал на сотрудника. Об этом сообщил
Следователи установили, что 57-летний житель Красноярска, ранее осужденный к четырем годам лишения свободы, утром 23 сентября 2018 года при сдаче белья в штрафном изоляторе выразил сотруднику колонии свое недовольство.
«Ему не понравилось, что он находится в изоляторе. В результате осужденный ударил сотрудника колонии головой в лицо, причинив тому телесное повреждение. Кроме того, в результате преступных действий осужденного был нарушен нормальный ритм и деятельность исправительного учреждения», — говорится в сообщении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ направили в суд.
Напомним, в январе 2018 года заключенного рязанской колонии