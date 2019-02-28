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22:36, 28 февраля 2019 550
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В рязанской школе открылся Центр изучения китайского языка и культуры

В рязанской школе открылся Центр изучения китайского языка и культуры

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 28 февраля, в рязанской школе №55 открылся Центр изучения китайского языка и культуры. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Региональную инновационную площадку, которую создали на базе учебного заведения, назвали «Преподавание китайского языка в общеобразовательной школе как ресурс развития коммуникативных компетенций учащихся».

После праздничного концерта гостей пригласили в кабинет китайского языка, где провели урок МХК и китайского языка.

Представителям делегации из Китая вручили в подарок рязанскую куклу-оберег. Гости, в свою очередь, передали школьному центру учебники и учебные пособия для изучения языка и культуры Китая.


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