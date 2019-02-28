В рязанской школе открылся Центр изучения китайского языка и культуры

В четверг, 28 февраля, в рязанской школе №55 открылся Центр изучения китайского языка и культуры. Об этом сообщил
Региональную инновационную площадку, которую создали на базе учебного заведения, назвали «Преподавание китайского языка в общеобразовательной школе как ресурс развития коммуникативных компетенций учащихся».
После праздничного концерта гостей пригласили в кабинет китайского языка, где провели урок МХК и китайского языка.
Представителям делегации из Китая вручили в подарок рязанскую куклу-оберег. Гости, в свою очередь, передали школьному центру учебники и учебные пособия для изучения языка и культуры Китая.