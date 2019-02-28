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15:35, 28 февраля 2019 563
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В ОКБ спасли мозг 70-летнего рязанца при остром инсульте

В ОКБ спасли мозг 70-летнего рязанца при остром инсульте

Фото: Рязанская ОКБ

Врачи спасли мозг 70-летнего рязанца. Об этом сообщил сайт ОКБ.

«Жизни мужчины угрожал ишемический инсульт. Заболевание, при котором артерия перестает питать головной мозг. Чаще всего это случается из-за тромба, который перекрывает кровоток. Ишемический инсульт — одна из основных причин смертности в стране», — рассказали специалисты.

Для того, чтобы освоить эту операцию, рязанские медики прошли обучение в Германии.

«Когда мы его осмотрели, поняли, что счет идет на минуты. На ренгене было видно, что тромб перекрыл кровоток в крупной артерии мозга. Мы подвели инструменты к тромбу и удалили его. Действия контролировали через экран. Процедура заняла около 40 минут», — сообщил заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров.


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