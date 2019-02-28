В ОКБ спасли мозг 70-летнего рязанца при остром инсульте

Врачи спасли мозг 70-летнего рязанца. Об этом сообщил
«Жизни мужчины угрожал ишемический инсульт. Заболевание, при котором артерия перестает питать головной мозг. Чаще всего это случается из-за тромба, который перекрывает кровоток. Ишемический инсульт — одна из основных причин смертности в стране», — рассказали специалисты.
Для того, чтобы освоить эту операцию, рязанские медики прошли обучение в Германии.
«Когда мы его осмотрели, поняли, что счет идет на минуты. На ренгене было видно, что тромб перекрыл кровоток в крупной артерии мозга. Мы подвели инструменты к тромбу и удалили его. Действия контролировали через экран. Процедура заняла около 40 минут», — сообщил заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Дмитрий Суров.