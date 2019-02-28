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15:22, 28 февраля 2019 256
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Рязанская пенсионерка подарит 30 тысяч тому, кто найдет ее украденный «Инфинити»

Рязанская пенсионерка подарит 30 тысяч тому, кто найдет ее украденный «Инфинити»

Рязанская пенсионерка пообещала 30 тысяч рублей тому, кто вернет ей украденный Infiniti QX56. Корреспондент RZN.info пообщался с родственницей потерпевшей, которая рассказала обстоятельства пропажи.

По словам собеседницы, внедорожник принадлежит ее снохе, у которой нет водительских прав. Поэтому в свое время пенсионерка отдала иномарку в безвозмездное пользование своему бывшему зятю, мужу ее первой дочери, которая давно погибла.

«В ноябре 2018 года зять погиб. Машина стояла у него в деревне Сумбулово Рязанской области. После этого моя свекровь решила забрать машину, но последняя жена отца моего мужа, теперь уже вдова, отказалась ее возвращать и спрятала ее в неизвестное место. 7 февраля мы написали в полицию заявление об угоне, но пока результатов нет», — рассказала Ксения.

Кроме того, девушка отметила, что внедорожник черного цвета с госномером — «у851рс 62», может находиться как в Рязани, так и в близлежащих деревнях: Казари, Сумболове, Панине, Солотче или в Полянах.

Сведения о местонахождении автомобиля можно передать по номеру телефона: +7 (980) 562-19-26 (Ксения).

Фото с портала Avto.ru


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