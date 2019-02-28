Получивший 12 ножевых ранений рязанец рассказал о потасовке в баре. Видео

Рязанец Алексей, который получил 12 ножевых ранений во время потасовки в московском баре, рассказал о произошедшем. С ним побеседовали журналисты « РЕН ТВ ».

В ночь с 16 на 17 февраля 20-летний молодой человек был в ночном клубе Chesterfield Bar на Новом Арбате. К нему подошли трое мужчин, которые позже попытались отобрать кошелек с 70 тысячами рублей.

Алексей вспомнил, что нападавший показался ему странным. «Может быть, он был под каким-то наркотическим опьянением, потому что странность была в его действиях. Он себя вел по-разному. То агрессивно, то абсолютно нормально. Его приходилось время от времени успокаивать», — рассказал потерпевший.

Когда молодого человека ранили, на помощь к нему пришли друзья.

«Он хотел как будто довести дело до конца. Очень жестокие у него были глаза. Его поймали охранники, положили его на землю. В это время меня посадили. Друзья рвали на себе одежду и затыкали мне раны на спине. Очень много крови потерял, но был в сознании», — сказал рязанец.

По словам врачей, счет шел на минуты — если бы «скорая» доставила пострадавшего до операционного стола не так оперативно, он бы умер.