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8:15, 28 февраля 2019 290
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Под Смоленском в многоквартирном доме взорвался газ

Под Смоленском в многоквартирном доме взорвался газ

Под Смоленском в многоквартирном доме взорвался газ. Есть пострадавший, сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло в деревне Михейково вечером в среду, 27 февраля. Взрыв повредил гипсовые перегородки.

По данным РИА Новости, в больницу с ожогами попал мужчина. Его состояние оценили как удовлетворительное.


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Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

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