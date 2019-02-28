Под Смоленском в многоквартирном доме взорвался газ. Есть пострадавший,
ЧП произошло в деревне Михейково вечером в среду, 27 февраля. Взрыв повредил гипсовые перегородки.
По данным
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Под Смоленском в многоквартирном доме взорвался газ. Есть пострадавший,
ЧП произошло в деревне Михейково вечером в среду, 27 февраля. Взрыв повредил гипсовые перегородки.
По данным
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Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.