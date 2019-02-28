На пожаре в спасском селе погиб мужчина

в среду, 27 февраля, на пожаре в спасском селе Ижевское погиб мужчина 1984 года рождения. Об этом
Возгорание произошло в трехкомнатной квартире двухэтажки примерно в 20:00. На место выезжал один пожарный расчет.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
в среду, 27 февраля, на пожаре в спасском селе Ижевское погиб мужчина 1984 года рождения. Об этом
Возгорание произошло в трехкомнатной квартире двухэтажки примерно в 20:00. На место выезжал один пожарный расчет.
© RZN.info
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