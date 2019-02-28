Карабасов стал вторым в рейтинге образованности мэров

И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов стал вторым в рейтинге образованности глав столиц субъектов России. Список из 79 человек составил центр социальных инноваций «Черный куб». Карабасов получил 19 баллов, уступив лишь мэру Калуги Дмитрию Разумовскому (21 балл).
Последнее место в списке занял мэр Ярославля Владимир Волков.
В рейтинге учитывался уровень первого образования, количество дипломов и своевременность их получения. Дополнительные баллы накапливались за «красный диплом», попадание вузов в топ-100 и 300, а также ученая степень и дополнительное образование.
Сергей Карабасов закончил факультет государственного управления МГУ, работал в аппарате депутата московской гордумы. Аспирант Российской академии государственной службы при президенте, кандидат юридических наук.
Справка:
Центр социальных инноваций «Черный куб» — центр анализа социально-политических процессов и изучения общественного мнения на Дальнем Востоке.