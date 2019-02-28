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8:35, 28 февраля 2019 302
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ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard

ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard

Фото: Pixabay.com

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении Visa и Mastercard, передает РИА Новости.

Ассоциации подали в ФАС заявление из-за того, что платежные системы «злоупотребляют доминирующим положением», в частности, речь идет об определении размера межбанковской комиссии. Он влияет на товарную уступку, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

«Действия ответчиков… оказывают негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли», — говорится в заявлении.

Ассоциации указывают, что Mastercard применяет в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В результате последние получают «необоснованные преимущества перед своими конкурентами».


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