ФАС попросили возбудить дело против Visa и Mastercard

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении Visa и Mastercard, передает
Ассоциации подали в ФАС заявление из-за того, что платежные системы «злоупотребляют доминирующим положением», в частности, речь идет об определении размера межбанковской комиссии. Он влияет на товарную уступку, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.
«Действия ответчиков… оказывают негативное влияние на конкуренцию на иных рынках, на которых платежные карты используются в расчетах между продавцами и покупателями, главным образом на рынке розничной торговли», — говорится в заявлении.
Ассоциации указывают, что Mastercard применяет в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В результате последние получают «необоснованные преимущества перед своими конкурентами».