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11:15, 28 февраля 2019 593
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Екатеринбургский депутат заявил, что педофилы — не маньяки

Екатеринбургский депутат заявил, что педофилы — не маньяки

Екатеринбургский депутат Александр Колесников заявил, что педофилы — не маньяки. С таким утверждением он выступил на заседании гордумы, передает REGNUM.

Поясняется, что присутствующие критиковали отчет главы местного УМВД, который потребовал обратить внимание на психически нездоровых граждан.

В этот момент депутат высказал свое мнение: «Мы знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходит, все эти жуткие преступления».

По мнению Колесникова, борьба с педофилами стала «общеполитическим трендом», за которым полицейские следуют вместо того, чтобы выполнять «реальную работу».


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