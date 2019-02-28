Екатеринбургский депутат Александр Колесников заявил, что педофилы — не маньяки. С таким утверждением он выступил на заседании гордумы, передает
Поясняется, что присутствующие критиковали отчет главы местного УМВД, который потребовал обратить внимание на психически нездоровых граждан.
В этот момент депутат высказал свое мнение: «Мы знаем, что педофилы — это не маньяки, это обычно по пьяни происходит, все эти жуткие преступления».
По мнению Колесникова, борьба с педофилами стала «общеполитическим трендом», за которым полицейские следуют вместо того, чтобы выполнять «реальную работу».