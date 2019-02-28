Для больных детей или в карман. В Рязани снова объявились волонтеры с коробками для сбора денег

В феврале 2019 года в центре Рязани горожане заметили девочку-подростка в футболке с надписью «7 жизней», надетой поверх зимней куртки. В руках она держала прозрачную коробку с фотографией ребенка и надписью жирным шрифтом «Срочный сбор». К комплекту прилагалась папка с документами. Девушка якобы просила деньги на лечение ребенка с диагнозом детский церебральный паралич.
Молодые люди с ящиками для пожертвований периодически появляются на улицах Рязани и в общественном транспорте, убеждая горожан не жалеть денег на лечение больных.
Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info. Об этом читайте в нашем разделе «