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14:33, 28 февраля 2019 180
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Для больных детей или в карман. В Рязани снова объявились волонтеры с коробками для сбора денег

Для больных детей или в карман. В Рязани снова объявились волонтеры с коробками для сбора денег

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В феврале 2019 года в центре Рязани горожане заметили девочку-подростка в футболке с надписью «7 жизней», надетой поверх зимней куртки. В руках она держала прозрачную коробку с фотографией ребенка и надписью жирным шрифтом «Срочный сбор». К комплекту прилагалась папка с документами. Девушка якобы просила деньги на лечение ребенка с диагнозом детский церебральный паралич.

Молодые люди с ящиками для пожертвований периодически появляются на улицах Рязани и в общественном транспорте, убеждая горожан не жалеть денег на лечение больных.

Насколько можно доверять таким волонтерам, разбирался корреспондент RZN.info. Об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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