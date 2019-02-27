В Рязанской области ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

В Рязанской области ищут 45-летнего Алексея Александровича Исаева, который пропал 28 декабря 2018 года. Информацию опубликовали на
По данным следствия, около 20 часов Исаев покинул кафе Spring в Рыбном, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, глаза серые, нос прямой, волосы прямые и седые, коротко стриженные, на лице усы, лицо морщинистое.
Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка-пуховик черного цвета, темно-синие джинсы, черные сапоги с высоким берцем.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: