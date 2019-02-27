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12:22, 27 февраля 2019 175
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В Рязанской области ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

В Рязанской области ищут пропавшего перед Новым годом мужчину

В Рязанской области ищут 45-летнего Алексея Александровича Исаева, который пропал 28 декабря 2018 года. Информацию опубликовали на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, около 20 часов Исаев покинул кафе Spring в Рыбном, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 160-170 сантиметров, глаза серые, нос прямой, волосы прямые и седые, коротко стриженные, на лице усы, лицо морщинистое.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка-пуховик черного цвета, темно-синие джинсы, черные сапоги с высоким берцем.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (4912) 37-36-97, +7 (952) 129-37-65.


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