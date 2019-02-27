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18:33, 27 февраля 2019 383

В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. Обзор тура

В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. Обзор тура

В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. В чемпионате завершился 18-й тур в дивизионе 40+".

Лидер Касимовский «Восход СУ-2» со счетом 3:1 обыграл «Сокол».

На втором месте финишировал «Автоимпорт». Автомобилисты со счетом 5:1 переиграли «Здоровье», которое заняло последнее место в таблице и не попало в плей-офф.

«Империя» разгромила «Державу» — 3:0, Валерий Сорокин забросил 149 шайбу и следующий гол поможет ему вступить в «Клуб Макарова».

«Энергия» со счетом 0:8 проиграла «Шкоде-Рязань"и также не попала в плей-офф.

«Энергия» сыграет в переходном матче с финалистом второй группы.

«Светлый» обыграл «динамовцев» со счетом 4:1.

Таким образом в серии плей-офф сыграют:

  • «Восход СУ-2» — «Держава»;

  • «Автоимпорт» — «Сокол»;

  • «Империя» — «Динамо»;

  • «Шкода-Рязань» — «Светлый».

Во второй группе «Дядьково» со счетом 7:5 переиграл «Лесной».

Третьими финишировали хоккеисты «ВДВ-Рязани», которые разгромили «Администрацию Рязани» — 5:0. Хет-трик оформил Тимофей Жданов.

На четвертом месте расположились чучковские хоккеисты, которые проиграли со счетом 4:6 «Мещере».

«Рыбное» со счетом 9:0 разгромило Ухолово. По две шайбы забросили Сергей Голяшов и Николай Лаврухин.

В плей-офф встретятся:

  • «Витязь» — «Администрация Рязани»;

  • «Дядьково» — «Ухолово»;

  • «ВДВ-Рязань» — «Мещера»;

  • «Чучково» — «Рыбное».


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