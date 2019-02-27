В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. Обзор тура

В Рязанской НХЛ завершился регулярный чемпионат. В чемпионате завершился 18-й тур в дивизионе 40+".
Лидер Касимовский «Восход СУ-2» со счетом 3:1 обыграл «Сокол».
На втором месте финишировал «Автоимпорт». Автомобилисты со счетом 5:1 переиграли «Здоровье», которое заняло последнее место в таблице и не попало в плей-офф.
«Империя» разгромила «Державу» — 3:0, Валерий Сорокин забросил 149 шайбу и следующий гол поможет ему вступить в «Клуб Макарова».
«Энергия» со счетом 0:8 проиграла «Шкоде-Рязань"и также не попала в плей-офф.
«Энергия» сыграет в переходном матче с финалистом второй группы.
«Светлый» обыграл «динамовцев» со счетом 4:1.
Таким образом в серии плей-офф сыграют:
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«Восход СУ-2» — «Держава»;
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«Автоимпорт» — «Сокол»;
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«Империя» — «Динамо»;
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«Шкода-Рязань» — «Светлый».
Во второй группе «Дядьково» со счетом 7:5 переиграл «Лесной».
Третьими финишировали хоккеисты «ВДВ-Рязани», которые разгромили «Администрацию Рязани» — 5:0. Хет-трик оформил Тимофей Жданов.
На четвертом месте расположились чучковские хоккеисты, которые проиграли со счетом 4:6 «Мещере».
«Рыбное» со счетом 9:0 разгромило Ухолово. По две шайбы забросили Сергей Голяшов и Николай Лаврухин.
В плей-офф встретятся:
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«Витязь» — «Администрация Рязани»;
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«Дядьково» — «Ухолово»;
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«ВДВ-Рязань» — «Мещера»;
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«Чучково» — «Рыбное».