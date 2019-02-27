В Рязани разработали уникальный бетон

В начале года в лаборатории РУТЕСТ, которая входит в состав строительного холдинга VELLCOM group, разработали уникальный состав бетонной смеси. По словам специалистов, он имеет высокие прочностные показатели, улучшенные характеристики по морозостойкости и водонепроницаемости.
«Такого эффекта удалось достичь благодаря добавке эфира поликарбоксилата в смесь. В процессе проектирования состава применялись уникальные ресурсосберегающие технологии, за счет чего долговечность конструкций из этого материала составит более ста лет. Этот уникальный бетон уже нашел применение на одном из ключевых объектов Рязанской области — индустриальном парке — в конструкциях с повышенными эксплуатационными требованиями», — рассказали в VELLCOM group.
Лаборатория РУТЕСТ имеет в распоряжении более двух тысяч единиц стационарного оборудования и укомплектована двумя передвижными станциями контроля качества асфальта и бетона на базе автомобилей Mercedes. Все это позволяет производить более ста видов лабораторного анализа, добавили специалисты.