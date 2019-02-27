В Рязани осудили руководителей «Сберкассы 24»

В Рязани вынесли приговор руководителю и двум его заместителям кредитного потребительского кооператива «Сберкасса 24». Заседание суда состоялось в среду, 27 февраля. На нем присутствовали 15 потерпевших.
Мужчин осудили за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере (часть 1 статья 210 и часть 4 статья 159 УК РФ).
Руководитель кооператива и два его заместителя привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. При этом, финансово-хозяйственная деятельность кооператива не осуществлялась, деньги вкладчикам не возвращались. Головное предприятие находилось в Рязани, а его филиалы располагались в 11 областях России.
От действий руководителей «финансовой пирамиды» пострадали 405 жителей
Главу группировки осудили на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, также ему назначили штраф полтора миллиона рублей.
Его сообщники получили по семь лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.