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12:40, 27 февраля 2019 501
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В Рязани осудили руководителей «Сберкассы 24»

В Рязани осудили руководителей «Сберкассы 24»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани вынесли приговор руководителю и двум его заместителям кредитного потребительского кооператива «Сберкасса 24». Заседание суда состоялось в среду, 27 февраля. На нем присутствовали 15 потерпевших.

Мужчин осудили за организацию преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере (часть 1 статья 210 и часть 4 статья 159 УК РФ).

Руководитель кооператива и два его заместителя привлекали деньги граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. При этом, финансово-хозяйственная деятельность кооператива не осуществлялась, деньги вкладчикам не возвращались. Головное предприятие находилось в Рязани, а его филиалы располагались в 11 областях России.

От действий руководителей «финансовой пирамиды» пострадали 405 жителей Рязанской, Белгородской, Орловской, Тамбовской, Воронежской и других областей, а причиненный гражданам ущерб составил более 140 млн. рублей.

Главу группировки осудили на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, также ему назначили штраф полтора миллиона рублей.

Его сообщники получили по семь лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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