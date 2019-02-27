В Рязани ищут пропавшего пять лет назад мужчину

В Рязани пропал 30-летний Солиев Дониербек Улугбекович. Об этом сообщил
Следователи установили, что 1 октября 2014 года около 12 часов мужчина вышел из дома № 70 по улице Шевченко и с тех пор его местонахождение неизвестно, связь с родственниками он не поддерживает.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост высокий (175 см и выше), средней полноты, лицо смуглое среднеазиатского типа, лоб средний, нос большой.
Был одет: шапка черного цвета, спортивная куртка черного цвета, джинсы синего цвета, джемпер черно-белого цвета, ботинки коричневого цвета.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (4912)96-09-63,