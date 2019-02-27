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10:48, 27 февраля 2019 732
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В четверг рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В четверг рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В четверг, 28 февраля, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Хрюкина, дома с 1 по 69;
  • улица Луговая, дома с 1 по 48;
  • улица Преображенская, дома с 1 по 6, дом 8;
  • улица Ленпоселок, дома с 1 по 73;
  • улица Дорожная, дома с 2 по 18 (четная сторона), дома с 1 по 41 (нечетная сторона), дом 25;
  • улица Новая, дома с 1 по 5;
  • улица Интернациональная, дом 5;
  • улица Советская, дома с 1 по 63;
  • улица 1 Мая, дома с 1 по 77;
  • улица Колхозная, дома с 1 по 31, дома с 33 по 38, дома с 40 по 53;
  • Сенной переулок, дома с 1 по 12.

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Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 6

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

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