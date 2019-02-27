В четверг рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В четверг, 28 февраля, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщила
Из-за ремонта на воздушной линии с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Хрюкина, дома с 1 по 69;
- улица Луговая, дома с 1 по 48;
- улица Преображенская, дома с 1 по 6, дом 8;
- улица Ленпоселок, дома с 1 по 73;
- улица Дорожная, дома с 2 по 18 (четная сторона), дома с 1 по 41 (нечетная сторона), дом 25;
- улица Новая, дома с 1 по 5;
- улица Интернациональная, дом 5;
- улица Советская, дома с 1 по 63;
- улица 1 Мая, дома с 1 по 77;
- улица Колхозная, дома с 1 по 31, дома с 33 по 38, дома с 40 по 53;
- Сенной переулок, дома с 1 по 12.