Трое детей и пятеро взрослых погибли на пожаре в Кемеровской области. Видео

В ночь на среду, 27 февраля, в Мариинске Кемеровской области произошел пожар. Сгорел деревянный дом на три квартиры, две из которых пустовали, пишет
Сигнал о возгорании поступил в 3:20, на вызов выехали четыре расчета. Огонь полностью уничтожил дом — стены обгорели, крыша обвалилась.
Спасатели обнаружили тела пятерых взрослых и троих детей, в том числе четырехлетнего. Известно, что в доме было печное отопление.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), причины трагедии устанавливают.
Видео с сайта «Комсомольской Правды Кемерово»