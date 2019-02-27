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11:36, 27 февраля 2019 384
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Трое детей и пятеро взрослых погибли на пожаре в Кемеровской области. Видео

Трое детей и пятеро взрослых погибли на пожаре в Кемеровской области. Видео

В ночь на среду, 27 февраля, в Мариинске Кемеровской области произошел пожар. Сгорел деревянный дом на три квартиры, две из которых пустовали, пишет VSE42.Ru.

Сигнал о возгорании поступил в 3:20, на вызов выехали четыре расчета. Огонь полностью уничтожил дом — стены обгорели, крыша обвалилась.

Спасатели обнаружили тела пятерых взрослых и троих детей, в том числе четырехлетнего. Известно, что в доме было печное отопление.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), причины трагедии устанавливают.

Видео с сайта «Комсомольской Правды Кемерово»


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