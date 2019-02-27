Сенаторы одобрили закон о паллиативной помощи

В среду, 27 февраля, Совет Федерации одобрил закон о паллиативной помощи. Согласно документу, она представляет собой комплекс медицинских вмешательств и мероприятий психологического характера для улучшения жизни неизлечимо больных граждан, передает
Предполагается облегчение боли методами и препаратами, в том числе наркотическими и психотропными. Оказывать помощь будут специально подготовленные медработники на дому, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях.
Пациентам предоставят для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма. Их перечень утвердят дополнительно.