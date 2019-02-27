Рязанка выиграла миллион рублей за покупку корма для кошки

Рязанка Эльвира Синельникова выиграла сертификат на приобретение автомобиля от бренда кормов для домашних животных.
«В течение двух месяцев владельцы кошек и собак покупали продукцию в городских торговых сетях, получали подарки и сохраняли чеки, чтобы побороться за главный приз — сертификат номиналом в один миллион рублей», — рассказали организаторы акции.
«Мне до сих пор не верится, что в жизни может так повезти! Все благодаря нашей маленькой Лекси, которая так любит ваш корм», — отметила победительница.