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14:03, 27 февраля 2019 183
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Рязанка выиграла миллион рублей за покупку корма для кошки

Рязанка выиграла миллион рублей за покупку корма для кошки

Рязанка Эльвира Синельникова выиграла сертификат на приобретение автомобиля от бренда кормов для домашних животных.

«В течение двух месяцев владельцы кошек и собак покупали продукцию в городских торговых сетях, получали подарки и сохраняли чеки, чтобы побороться за главный приз — сертификат номиналом в один миллион рублей», — рассказали организаторы акции.

«Мне до сих пор не верится, что в жизни может так повезти! Все благодаря нашей маленькой Лекси, которая так любит ваш корм», — отметила победительница.


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