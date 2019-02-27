Рязанец предложил устанавливать предупреждающие таблички о падающих глыбах льда с крыш

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«Проблема падающего снега и сосулек с крыши — 100% проблема городских властей и надзорных органов. Мы прекрасно понимаем, что все наши обращения туда — пустой звук. Однако и лезть самим на крышу чистить наледи — тоже не вариант», — заявил автор поста.
Рязанец предложил предупреждать друг друга об опасности, развешивая на опасных зданиях объявления с фразой «Внимание! Лед падает с кровли!».
«Для того, чтобы это было массово, размещайте фотографии в своих соцсетях. Давайте поможем друг другу пережить эту зиму и весну», — подытожил он.