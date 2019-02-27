Рязанец на фуре попал в смертельную аварию у Иванова

Рязанец на фуре попал в смертельную аварию в Ивановской области. Об этом
Авария произошла во вторник, 26 февраля, около 5:00 на подъезде к Иванову со стороны Владимира. 50-летний водитель фуры пытался уйти от столкновения с выехавшей на «встречку» легковой машиной. Кабина Iveco съехала в кювет, при этом прицеп перегородил дорогу. Рязанец включил аварийную сигнализацию, поставил дорожный знак и позвонил автоинспекторам.
Через полчаса в прицеп врезался «ВАЗ-21113». За рулем был 50-летний житель Иванова. Он скончался до приезда скорой.
Полиция начала проверку.
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