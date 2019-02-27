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10:15, 27 февраля 2019 101
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Рязанцу вынесли приговор за избиение водителя и кражу

Рязанцу вынесли приговор за избиение водителя и кражу

Фото: Pixabay.com

Рязанцу вынесли приговор за избиение водителя и кражу iPhone. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

16 июня 2017 года житель Сасова на Opel Vectra «подрезал» машину, в которой ехали двое мужчин. Злоумышленник вытащил потерпевшего из салона и начал бить.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, видя подобное бесчинство со стороны нападавшего, друзья вынуждены были убежать, оставив на проезжей части открытый автомобиль», — рассказали в прокуратуре.

Нападавший забрал из машины iPhone. Ущерб оценили в четыре тысячи рублей.

Пронский райсуд признал мужчину виновным по части 1 статьи 112 и части 1 статьи 158 УК и приговорил его к двум годам тюрьмы. Осужденный пытался обжаловать это решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.


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