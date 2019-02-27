Рязанцу вынесли приговор за избиение водителя и кражу iPhone. Об этом
16 июня 2017 года житель Сасова на Opel Vectra «подрезал» машину, в которой ехали двое мужчин. Злоумышленник вытащил потерпевшего из салона и начал бить.
«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, видя подобное бесчинство со стороны нападавшего, друзья вынуждены были убежать, оставив на проезжей части открытый автомобиль», — рассказали в прокуратуре.
Нападавший забрал из машины iPhone. Ущерб оценили в четыре тысячи рублей.
Пронский райсуд признал мужчину виновным по части 1 статьи 112 и части 1 статьи 158 УК и приговорил его к двум годам тюрьмы. Осужденный пытался обжаловать это решение, но его апелляцию оставили без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.