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19:38, 27 февраля 2019 276
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Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ. Фото

Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ. Фото

Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ в Канищеве. Фотографии опубликовали в группе «Типичная Рязань».

«На улице Станкозаводская дом 27 народ стоит по несколько часов для оплаты коммунальных услуг», — написал автор.


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1 день назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальный бизнес-ланч 6

Этот обзор расскажет, где есть оптимальный бизнес-ланч, куда можно пойти с понедельника по пятницу.

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