Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ. Фото

Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ в Канищеве. Фотографии опубликовали в
«На улице Станкозаводская дом 27 народ стоит по несколько часов для оплаты коммунальных услуг», — написал автор.
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Около 70 рязанцев выстроились в очередь в КВЦ в Канищеве. Фотографии опубликовали в
«На улице Станкозаводская дом 27 народ стоит по несколько часов для оплаты коммунальных услуг», — написал автор.
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