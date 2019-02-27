Льготный автокредит и ЖКХ. Что изменится в жизни россиян с марта

С марта 2019 года в России вступают в силу ряд законодательных изменений. Об этом пишет « ФАН ».

С 1 марта в России перестанет действовать «дачная амнистия», которая упрощала регистрацию строительства на участках. Теперь садоводам необходимо сообщать о строительстве на своих участках любых построек в органы местной администрации. Делать это можно через МФЦ по единой уведомительной схеме строительства и оформления прав собственности, действующей как для домов на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, так и для домов на садовых участках.

С 1 марта в России возобновят соцпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые давали скидку в 10% на первую машину и на автомобиль для семьи, в которой двое и более детей.

Кроме того, с начала весны вступят в силу поправки в правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, касающиеся работы аварийно-диспетчерских служб.

Согласно изменениям, теперь коммунальщики должны круглосуточно регистрировать заявки собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме и контролировать их исполнение.

По новым правилам, диспетчер аварийной службы обязан принять звонок в течение пяти минут. Если это не получается, то он должен перезвонить гражданину в течение ближайших десяти минут или дать ему возможность оставить голосовое сообщение, которое должно быть рассмотрено в течение десяти минут после поступления.