Комиссия отклонила проект расширения Cысоевского кладбища

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отклонить и отправить на доработку проект расширения Сысоевского кладбища. Заключение официально опубликовано в среду, 27 февраля.
В правилах землепользования и застройки планировали изменить границы нескольких участков, которые расположены в зонах лесопарков, неселитебных территорий и кладбищ.
На слушаниях против расширения выступило садовое товарищество «Голубой огонек». По мнению представителей товарищества, изменения приведут к вырубке лесов, а соседство с кладбищем — к снижению привлекательности участков.
Кроме того, на территории находится артезианская скважина и проходят подъездные дороги. На одном из участков располагается скважина РНПК, которая также выступила против расширения.