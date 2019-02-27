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11:31, 27 февраля 2019 283
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Комиссия отклонила проект расширения Cысоевского кладбища

Комиссия отклонила проект расширения Cысоевского кладбища

Фото: Pixabay.com

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру отклонить и отправить на доработку проект расширения Сысоевского кладбища. Заключение официально опубликовано в среду, 27 февраля.

В правилах землепользования и застройки планировали изменить границы нескольких участков, которые расположены в зонах лесопарков, неселитебных территорий и кладбищ.

На слушаниях против расширения выступило садовое товарищество «Голубой огонек». По мнению представителей товарищества, изменения приведут к вырубке лесов, а соседство с кладбищем — к снижению привлекательности участков.

Кроме того, на территории находится артезианская скважина и проходят подъездные дороги. На одном из участков располагается скважина РНПК, которая также выступила против расширения.


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