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9:48, 27 февраля 2019 859
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Хор спел в Исаакиевском соборе про атомную бомбардировку США 2

Хор спел в Исаакиевском соборе про атомную бомбардировку США

Концертный хор Санкт-Петербурга в День Защитника Отечества спел в Исаакиевском соборе про атомную бомбардировку США. Текст композиции начинается с того, что экипаж подлодки зовет наводчика со словами: «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон». Там есть фраза: «Ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». Видео выступления опубликовали во «ВКонтакте».

Ролик стал причиной скандала. В группе хора уточнили, что не редактируют тексты «ради политкорректности», а песни — это документы эпохи.

В коллективе добавили, что «концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения».

Песню «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих» написал в 80-е годы Андрей Козловский.

Композиция о бомбардировке США начинается на 60-й минуте видео


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