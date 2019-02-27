Хор спел в Исаакиевском соборе про атомную бомбардировку США

Концертный хор Санкт-Петербурга в День Защитника Отечества спел в Исаакиевском соборе про атомную бомбардировку США. Текст композиции начинается с того, что экипаж подлодки зовет наводчика со словами: «Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон». Там есть фраза: «Ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря». Видео выступления опубликовали во «ВКонтакте».
Ролик стал причиной скандала. В
В коллективе добавили, что «концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения».
Песню «
Композиция о бомбардировке США начинается на 60-й минуте видео