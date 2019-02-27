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10:58, 27 февраля 2019 681
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Дорогу из-за ремонта на улице Грибоедова перекрывать не будут — мэрия

Дорогу из-за ремонта на улице Грибоедова перекрывать не будут — мэрия

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Дорогу из-за ремонта теплосети на улице Грибоедова перекрывать не будут. Об этом в среду, 27 февраля, сообщили в рязанской администрации.

Ранее мэрия анонсировала перекрытие участка дороги и изменение движения городского транспорта.

Ремонт продлится до 24:00 28 февраля.


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