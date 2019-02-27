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16:32, 27 февраля 2019 263

Для молодых специалистов РНПК провели научно-техническую конференцию

Для молодых специалистов РНПК провели научно-техническую конференцию

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» провела ежегодную научно-техническую конференцию. Ее участниками стали молодые специалисты предприятия, работники в возрасте до 33 лет, студенты базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиоуниверситета и учащиеся «Роснефть-классов».

47 человек представили экспертной комиссии 42 проекта по основным направлениям деятельности завода: «Технология процессов нефтегазопереработки», «Энергетика. Энергоэффективность», «Экономика, финансы. Труд, персонал. Информационные технологии и автоматизация производства».

Наиболее успешные и эффективные работы рекомендуют для дальнейшей проработки и внедрения на предприятии. За последние три года из 87 проектов молодых специалистов к внедрению рекомендовали 37, девять из них внедрили.

Авторов лучших работ и их научных руководителей отметят премиями. Победители и призеры конференции отправятся для защиты своих разработок на следующий этап в Ангарск.

Гендиректор АО «РНПК» Алексей Демахин поблагодарил участников конференции за работу. «Эта конференция имеет особое значение. Мне приятно, что на предприятие приходит активная молодежь. Верю, что вместе нас ждет дальнейшее процветание», — сказал он.


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