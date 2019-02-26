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21:26, 26 февраля 2019 108
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Жителей Центральной России предупредили о похолодании в начале марта

Жителей Центральной России предупредили о похолодании в начале марта

В начале марта в Москве ожидаются январские морозы. Температура ночью будет достигать до -20 градусов, передает Life со ссылкой на центр погоды «Фобос».

По словам синоптиков, похолодание придет к выходным.

«В субботу, 2 марта, в тылу циклона пройдут очаговые скоротечные снегопады, похолодание усилится», — предупредили специалисты.

В столице термометры покажут от -5 до -14 градусов. По ночам ожидается до -15, -20 градусов.

В воскресенье температура воздуха составит -3, -8 градусов.

Отмечается, что показатели на 5-7 градусов ниже климатической нормы.


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