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10:16, 26 февраля 2019 409
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В Сургуте бортпроводник уронил пятимесячного ребенка в аэропорту

В Сургуте бортпроводник уронил пятимесячного ребенка в аэропорту

В Сургуте госпитализировали ребенка, которого уронил на пол бортпроводник. Младенец получил травмы, с которыми его доставили в медучреждение, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром во вторник, 26 февраля. По словам матери ребенка, она попросила бортпроводника авиакомпании «Победа» помочь с переноской, но тот не удержал ее и уронил.

После инцидента на место вызвали скорую. Характер травм младенца неизвестен.

Авиакомпания сообщила, что возьмет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшего ребенка.

«Победа» проводит собственное расследование.

Как рассказала источник агентства в аэропорту Сургута, по предварительным данным, у ребенка сломан нос, ему назначено амбулаторное лечение.


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