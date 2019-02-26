В Сургуте бортпроводник уронил пятимесячного ребенка в аэропорту

В Сургуте госпитализировали ребенка, которого уронил на пол бортпроводник. Младенец получил травмы, с которыми его доставили в медучреждение, передает
Инцидент произошел утром во вторник, 26 февраля. По словам матери ребенка, она попросила бортпроводника авиакомпании «Победа» помочь с переноской, но тот не удержал ее и уронил.
После инцидента на место вызвали скорую. Характер травм младенца неизвестен.
Авиакомпания сообщила, что возьмет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавшего ребенка.
«Победа» проводит собственное расследование.
Как рассказала источник агентства в аэропорту Сургута, по предварительным данным, у ребенка сломан нос, ему назначено амбулаторное лечение.