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15:50, 26 февраля 2019 509
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В среду из-за ремонта на двух рязанских улицах отключат холодную воду

В среду из-за ремонта на двух рязанских улицах отключат холодную воду

В среду, 27 февраля, на двух рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет в домах №1/13 и 3 корпус 2 по улице Крупской, а также в домах №8, 9, 10 и 12 по улице Юбилейной.


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Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

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