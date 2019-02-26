Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:31, 26 февраля 2019 417
 0    0

В Рязани засняли лису с поводком около детской площадки. Видео

В Рязани засняли лису с поводком около детской площадки. Видео

В Рязани засняли лесу с поводком. Видео появилось в Instagram.

Ролик сделан в Московском районе.

На видео можно заметить, что лиса привязана поводком к дереву. Ролик снят в людном месте, на заднем плане находится детская площадка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
22:31, 26 февраля 2019
В Рязани засняли лису с поводком около детской площадки. Видео
21:26, 26 февраля 2019
Жителей Центральной России предупредили о похолодании в начале марта
17:08, 26 февраля 2019
В Борковском карьере из-за недостатка кислорода всплыла рыба
15:28, 26 февраля 2019
В среду в Рязанской области похолодает до -5 градусов. Прогноз погоды
14:04, 26 февраля 2019
В этом году на лесных пожарах в регионе будут работать больше 500 единиц техники
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Группа компаний «Доступное жилье» оправдывает свое название

Первый поселок, построенный группой компаний — Зеленинские дворики в Рыбновском районе.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 998
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 5
16:16, 17 февраля 2019 20 707
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 877
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 534
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 178
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум