В Рязани наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

Директор филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин наградил победителей ежегодного конкурса детских рисунков на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!». Юные рязанцы присылали свои работы с 17 сентября по 17 декабря.
Победителей определили в трех возрастных категориях:
от 5 до 9 лет:
- первое место — Дарья Лигинева (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Русская классическая школа», Рязань);
- второе место — Анастасия Абракова (МБДОУ «Аленушка», Касимов);
- третье место — Мария Уранова (МБОУ «Средняя школа № 73», Рязань).
от 10 до13 лет:
- первое место — Георгий Рыжов (МБОУ «Ухоловская средняя школа», Ухолово);
- второе место — Арина Журина (МБОУ «Школа № 45», Рязань);
- третье место — Анастасия Рязанова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», Сасово).
от 14 до 17 лет:
- первое место — Екатерина Орешина (МБОУ «Рыбновская СШ № 1», Рыбновский район);
- второе место — Кристина Омельченко (ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань);
- третье место — Дарья Галкина (воспитанница ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань).
«Подобные конкурсы проводятся для предотвращения детского и подросткового электротравматизма. Это действенная мера профилактики несчастных случаев на энергообъектах: работа над рисунком помогает ребенку более глубоко узнать о свойствах электрического тока и правилах поведения вблизи электроустановок, а активное участие педагогов способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди детей и подростков», — рассказали в пресс-службе филиала.
По словам Михаила Подлягина, в этом году в «Рязаньэнерго» поступило 390 работ от школьников и воспитанников детских садов региона.
«При выборе победителей конкурсная комиссия оценивала и художественное мастерство, и оригинальность замысла, и соответствие содержания работ теме конкурса. Мы от души благодарим всех ребят-участников конкурса, а также их родителей и педагогов и надеемся, что та жизненно важная информация, которую они получили в ходе работы над рисунками, поможет уберечь от необдуманных действий, избежать опасности, сохранить здоровье и жизнь», — сказал он.
Коллективным подарком для всех победителей стал поход в кино на премьеру мультфильма.
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