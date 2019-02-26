Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:15, 26 февраля 2019 773

В Рязани наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В Рязани наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

Директор филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин наградил победителей ежегодного конкурса детских рисунков на тему электробезопасности «Не влезай, убьет!». Юные рязанцы присылали свои работы с 17 сентября по 17 декабря.

Победителей определили в трех возрастных категориях:

от 5 до 9 лет:

  • первое место — Дарья Лигинева (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Русская классическая школа», Рязань);
  • второе место — Анастасия Абракова (МБДОУ «Аленушка», Касимов);
  • третье место — Мария Уранова (МБОУ «Средняя школа № 73», Рязань).

от 10 до13 лет:

  • первое место — Георгий Рыжов (МБОУ «Ухоловская средняя школа», Ухолово);
  • второе место — Арина Журина (МБОУ «Школа № 45», Рязань);
  • третье место — Анастасия Рязанова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», Сасово).

от 14 до 17 лет:

  • первое место — Екатерина Орешина (МБОУ «Рыбновская СШ № 1», Рыбновский район);
  • второе место — Кристина Омельченко (ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань);
  • третье место — Дарья Галкина (воспитанница ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань).

«Подобные конкурсы проводятся для предотвращения детского и подросткового электротравматизма. Это действенная мера профилактики несчастных случаев на энергообъектах: работа над рисунком помогает ребенку более глубоко узнать о свойствах электрического тока и правилах поведения вблизи электроустановок, а активное участие педагогов способствует более масштабному распространению знаний о правилах электробезопасности среди детей и подростков», — рассказали в пресс-службе филиала.

По словам Михаила Подлягина, в этом году в «Рязаньэнерго» поступило 390 работ от школьников и воспитанников детских садов региона.

«При выборе победителей конкурсная комиссия оценивала и художественное мастерство, и оригинальность замысла, и соответствие содержания работ теме конкурса. Мы от души благодарим всех ребят-участников конкурса, а также их родителей и педагогов и надеемся, что та жизненно важная информация, которую они получили в ходе работы над рисунками, поможет уберечь от необдуманных действий, избежать опасности, сохранить здоровье и жизнь», — сказал он.

Коллективным подарком для всех победителей стал поход в кино на премьеру мультфильма.

Узнавать о конкурсах можно из новостей сайте МРСК Центра и Приволжья, в тематическом разделе «Потребителям. Основы электробезопасности», в группе «Электропатруль» «ВКонтакте». Здесь представлены плакаты, буклеты, брошюры, видео- и аудиоролики, фильмы и другие методические пособия об основах безопасного обращения с электричеством.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:16, 26 февраля 2019
Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ и ОГЭ
15:00, 26 февраля 2019
Патриарх Кирилл вручил орден рязанскому митрополиту Марку
14:53, 26 февраля 2019
В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят до полумиллиона рублей
14:21, 26 февраля 2019
Все начинается с рояля. К юбилею рязанского музколледжа закупят новые инструменты и отремонтируют зал
14:15, 26 февраля 2019
В Рязани наградили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Новые попытки сократить убытки. Мэрия Рязани черепашьими темпами избавляется от ветхих котельных

Из-за изношенной частной котельной и разгильдяйства ее собственников обитатели трех домов в Песочне регулярно грели воду в тазиках и каждый год с ужасом ждали наступления отопительного сезона.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:17, 13 февраля 2019 25 935
В РЖД рассказали, почему в Рязани оказалась электричка, сошедшая с рельсов в Туапсе 4
16:16, 17 февраля 2019 20 667
В Михайлове почтили память погибших в Афганистане воинов
21:08, 16 февраля 2019 18 846
Мать Децла рассказала о причине смерти сына
12:13, 16 февраля 2019 17 490
В минздраве рассказали о состоянии сбитой в Шлаковом рязанки 5
12:01, 24 февраля 2019 17 057
Названы самые продаваемые европейские автомобили в России за 2018 год 1
Все новости
Голосования

Есть ли у вас кредиты?

Окончание опроса: 28.02.2019
Архив голосований
Форум