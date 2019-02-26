В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят до полумиллиона рублей

В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят от 350 до 500 тысяч рублей. Об этом в ответе на редакционный запрос сообщила пресс-служба мэрии.
В администрации пояснили, что монумент планируют установить в 2020 году за шесть месяцев. Источники финансирования и примерный срок начала строительства пока не определили.
Напомним, бюст
Справка:
Герман Аляскинский (Егор Попов) родился в 1751 году в Кадоме. Он был руководителем русской духовной миссии на острове Кадьяк и окрестил тысячи местных жителей. Его имя сохранилось в географических названиях, наименованиях церквей и семинарии, а также в устных преданиях алеутов.
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