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14:53, 26 февраля 2019 329
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В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят до полумиллиона рублей

В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят до полумиллиона рублей

В Рязани на бюст святому Герману Аляскинскому потратят от 350 до 500 тысяч рублей. Об этом в ответе на редакционный запрос сообщила пресс-служба мэрии.

В администрации пояснили, что монумент планируют установить в 2020 году за шесть месяцев. Источники финансирования и примерный срок начала строительства пока не определили.

Напомним, бюст откроют на Аллее путешественников.

Справка:

Герман Аляскинский (Егор Попов) родился в 1751 году в Кадоме. Он был руководителем русской духовной миссии на острове Кадьяк и окрестил тысячи местных жителей. Его имя сохранилось в географических названиях, наименованиях церквей и семинарии, а также в устных преданиях алеутов.

Изображение сайта «Азбука веры«


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