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13:01, 26 февраля 2019 569
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В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 26 февраля, в Москве на бульваре Дмитрия Донского в мусорном контейнере нашли тело младенца. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Предварительно, тело выбросили в мусор после выкидыша.

На месте работают следователи.


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