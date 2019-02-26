В Москве в мусорном контейнере нашли тело младенца

Во вторник, 26 февраля, в Москве на бульваре Дмитрия Донского в мусорном контейнере нашли тело младенца. Об этом
Предварительно, тело выбросили в мусор после выкидыша.
На месте работают следователи.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 26 февраля, в Москве на бульваре Дмитрия Донского в мусорном контейнере нашли тело младенца. Об этом
Предварительно, тело выбросили в мусор после выкидыша.
На месте работают следователи.
© RZN.info
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